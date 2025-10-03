5人の候補で争う自民党総裁選は10月4日、投開票を迎えます。静岡県内選出の議員が誰に1票を投じるのか、井林県連会長は「政治不信」からの脱却がポイントだと語りました。10月3日午後、自民党県連の井林辰憲会長がSBSの取材に応じました。 【写真を見る】自民党総裁選 10月4日に投開票 「政治不信からの脱却」が焦点 被災地からは災害対策求める声も=静岡 ＜自民党県連 井林辰憲会長＞ 「私は今でも野党になって一から出直すっ