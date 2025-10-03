秋田朝日放送 秋田県美郷町で２日夜、散歩中の男性がクマに襲われけがをしました。また、新たに鹿角市でもクリ拾い中の男性がクマに襲われてけがをしていたことがわかりました。 警察によりますと２日午後９時半ごろ、美郷町千屋で３５歳の男性がクマに遭遇しけがをしました。男性は散歩中に道路脇から現れた体長５０ｃｍほどのクマに驚いて転倒したあと、クマに腕や手のひらをかまれてけがをしました。命に別状はないとい