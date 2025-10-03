十島村の悪石島で震度6弱を観測してから、きょう3日で3か月です。 トカラ列島近海では、今年6月以降地震が相次いでいます。 十島村の悪石島で、震度1以上の揺れをこれまでに2349回観測していて、7月3日には、最大の震度6弱を観測。減少傾向にはありますがきのう2日も震度1を2回観測しています。 悪石島には、きょう3日時点で、41世帯、87人が暮らしています。島では先月、伝統行事のボゼ祭りが行われました。で民宿を営む有川誠