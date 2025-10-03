開催中の国民スポーツ大会で3日からサッカー競技が始まりました。ジェイリースFCは4日、大分の誇りを胸に初戦に臨みます。 大会前のチームを取材しました。 柳川雅樹監督 創部8年目のチームは9月、所属するサッカー九州リーグで初優勝しました。 そしてこの優勝で、2年連続で「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」の出場権を獲得。この大会で優勝す