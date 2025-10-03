全国で相次ぐリチウムイオン電池を原因とした火災。県内でも事例がありました。消費者庁が注意を呼びかけています。階段から落としたモバイルバッテリー。衝撃を与えた状態で充電すると、発火してしまう可能性が。2日消費者庁が会見を開き、注意を呼びかけました。（消費者庁阪口理司 消費安全課長）「一般的に発火事故の原因として、製品に使用されているリチウムイオン電池が原因になっている可能性がある。消費者庁には