◇パ・リーグ楽天―西武（2025年10月3日楽天モバイル）楽天の高卒2年目右腕の大内誠弥投手（19）が、プロ2度目の先発。初回にセデーニョの犠飛で先制を許すと、2回1死満塁で西川に左前適時打を浴び、5回4安打2失点。降板後は「3回以降は工夫をして、意識を変えて、落ち着いて投げることができました」と話した。デビュー戦だった6月7日の巨人戦も4回1安打無失点と好投。初勝利は来季以降にお預けとなったが「課題も見つ