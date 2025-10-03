◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第2日（2025年10月3日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、今季国内初戦の古江彩佳（25＝富士通）は5バーディー、1ボギーの69で回り、首位と4打差の7位に順位を上げた。前半の15番で3メートルを沈め、16番パー4では第2打残り116ヤードをPWで振り抜くと、ピンまで60センチにつけ、連続バーディーとした。「最初はチャンスがなかったのは仕方な