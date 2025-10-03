日本Bチーム戦で投球する日本Aチームの金子和也（7）＝豊橋市総合体育館ゴールボール男子のジャパンパラ大会は3日、愛知県の豊橋市総合体育館で開幕し、昨夏のパリ・パラリンピックで初の金メダルに輝いた日本は主力中心のAチームが、日本Bチーム、タイ、パキスタンとの4チーム総当たりでの1次リーグで3戦全勝とし、首位で4日の準決勝へ進んだ。1次リーグ4位のパキスタンと対戦する。日本は世界ランキング3位。金子和也（Sky）