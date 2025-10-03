◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(3日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの柳田悠岐選手が1軍復帰後初となる、第3号ソロHRを放ちました。場面は8点リードで迎えた6回。初回には四球を選び、5回の第3打席でもヒットを放っていた柳田選手は、1アウト走者なしの場面で打席に向かいます。柳田選手は対するオリックスの3番手・山田修義投手の2球目のストレートをとらえ、レフト方向のスタンドへ飛び込むソロHRを放ちました