武田玲奈（28）が3日、東京・新宿ピカデリーで行われた市原隼人（38）の主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（綾部真弥監督、24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。「6年ぶりにカムバックさせていただいて、本当にうれしかった」と、シリーズへの復帰を喜んだ。「おいしい給食」は、2019年（令元）10月期にtvkをはじめ地方の独立系UHF局で第1期が放送された連続ドラマに端を発する。1980年代の、ある中学校を舞台に、市原演