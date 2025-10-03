【中秋の名月】２０２５年は６日（月）の月です！ 「中秋の名月」は、日本をはじめとする東アジアの文化で、旧暦８月１５日の夜に見られる月を指す言葉です。この時期の月は１年の中で特に美しいとされ、古くから月を愛でる「お月見」の風習があります。 筆者が住む鹿児島では「名月を楽しむ」だけでなく、「中秋の名月」の夜には綱引きや相撲などが行われ、南薩摩の十五夜行事は、国の【重要無形民俗文化財】にもなっています。