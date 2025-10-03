秋田朝日放送 秋田県議会で３日、拉致問題の早期解決を推し進める議員提出の条例案が可決されました。 拉致問題などの解決を推進する条例案が超党派の議員有志で提出され、賛成多数で可決されました。 拉致問題を巡っては現在１７人が拉致被害者として認定されていますが、政府認定の被害者以外にも秋田県関係の５人を含む拉致の可能性を排除できない人たち＝「特定失踪者」がいます。 条例では「県の責務」として、市町