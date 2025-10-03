大分県の臼杵市が、子育て世帯の孤立解消のためAIが寄せられた相談に回答するサービスの実証実験を始めることなりました。 この実証実験は、市が東京でAIの企画や開発を行っているスタートアップ企業「つながりAI」と協定を結んで行うもので、3日、締結式が行われました。行政などに相談できずにいた子育て世帯に気軽に悩みを相談してもらうため無料通信アプリ「LINE」を活用します。 寄せられた相談にはAIが24時間