ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2025年10月2日（日本時間）にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの近影を公開した。デコピンの写真入り特製クッション大谷選手はストーリーズで、デコピンが、大谷選手の背番号「17」とデコピンの写真がプリントされた特製クッションにもたれ、まったりしているように見える写真を公開。デコピンの目はうるんでいて、しかも、どこか遠くを見つめ、アンニュイな表情だ。X