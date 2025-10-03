秋田朝日放送 「畑のキャビア」とも呼ばれる秋田県大館市特産の「とんぶり」を、地元の小学生が応援大使のふかわりょうさんと一緒に収穫しました。 大館市の東館小学校の全校児童３５人が３日、「とんぶり応援大使」を務めるタレントふかわりょうさんと一緒にとんぶりの原料になるホウキギを収穫しました。 とんぶりは「畑のキャビア」とも呼ばれ、３月に古くから受け継がれてきた製造技術が秋田県内で初めて国の登録無形