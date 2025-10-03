3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月29日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架――現在公開中の映画「ベートーヴェン捏造」（バカリズムさん脚本×関和亮監督）で、藤澤が映画初出演しています