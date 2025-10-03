9月小山町の住宅で56歳男性の遺体が見つかった事件で、逮捕されていた男性の母親と知人の女が男性を殺害した疑いが強まり警察は3日、2人を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、神奈川県松田町の無職の女（54）と小山町の清掃員で被害者の母親（86）の容疑者2人です。警察によりますと、9月12日ごろ、被害者と母親が住む住宅で、被害者の男性（56）を窒息させ、殺害した疑いがもたれています。警察は2人の認否