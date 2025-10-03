右手中指骨折で離脱している巨人・甲斐拓也捕手と、右でん部痛で故障班で調整している門脇誠内野手が３日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。故障班の練習に参加。甲斐は防具を着用してブロッキング練習を行い、その後はマシン打撃で感触を確かめた。患部の状態について「確実に良くなってきている」とうなずいた。甲斐は今季６８試合に出場して、攻守で奮闘。しかし、８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の守備で、本