10月始まった観光キャンペーン＝「山口プレDC」に合わせ、JR西日本の観光列車「はなあかり」が県内で初めて運行しました。午前10時半、新山口駅のホームに入ってきた「はなあかり」。3両編成の車両は、紋付染めで最高級とされる「檳榔子染め」のカラーで彩られています。JR西日本が去年秋に導入した観光列車で、県内の運行はこれが初めて。6日まで、新山口駅と長門市駅の間で2往復・4本運行されます。定員は54人