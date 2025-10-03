タレントの板野友美（34）が、水着姿で撮影した3歳の娘・ベビちんとの2ショットを公開した。2021年1月に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、その年の10月に長女の「ベビちん」が誕生したことを報告した板野。SNSでは「ベビちん」の顔出しショットをたびたび公開し話題になっている。【映像】板野友美の3歳の娘・ベビちんの顔出しショット10月2日に更新したYouTubeチャンネルには、「会社の相方と子ども達を