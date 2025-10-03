前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と複数回ホテルに行ったと週刊誌（電子版）に報じられた問題で、市議会は３日、小川市長に進退を速やかに示すよう求める申し入れ書を提出した。申し入れ書は、「小川市長の振る舞いと対応は市民に深い不信と失望、市政に大きな混乱と停滞を招いている」と指摘。一連の問題を巡る対応に猛省を促し、小川市長が２日に「市民の声を受け止めながら、支援者や弁護士と相談する時間をいた