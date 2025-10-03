舌戦が繰り広げられている岡山市長選挙についてです。 【写真を見る】【岡山市長選挙2025】有権者は「物価高への対策」を重要視インターネット調査結果 RSKが実施した調査の結果、有権者が投票の際に「物価高への対策」を重要視していることが分かりました。 岡山市長選挙には、いずれも無所属で、現職と新人3人のあわせて4人が立候補しています。 RSKでは、きのう（10月2日）、岡山市内の有権者を対象にインター