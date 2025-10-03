【アニメイトイオンモール茨木】 11月頃オープン アニメイト宣伝キャラクター「アニメ店長」 【拡大画像へ】 アニメイトは、「アニメイトイオンモール茨木」を11月頃、大阪府茨木市内の大型ショッピングセンター「イオンモール茨木」内にオープンする。 「アニメイトイオンモール茨木」は、話題のアニメグッズや最新のコミックなどが揃い