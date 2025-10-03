10月1日、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に出場するチーム「LDH SCREAM」が公式Instagramを更新。コメントつきで、メンバーの画像をひとりずつ掲載した。「LDH SCREAMは、D.LEAGUE出場のために結成されたメンバー10人のプロダンスチームです。全員がオーディションで選ばれ、平均年齢17.3歳と若く、リーグのチャンピオンを目指して始動しています。最初は13人でしたが、9月28日に3人のメンバーと“双方の合意により”契約を取りや