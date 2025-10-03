瀬戸内国際芸術祭の秋会期が開幕しました。公式イベントのひとつとして注目されているのが、音楽と演劇、現代アートが融合した新しいオペラです。音楽を担当するニューヨーク在住の作曲家、中堀海都さんに作品への思いを聞きました。 【写真を見る】「瀬戸内国際芸術祭」秋会期で注目の新しいオペラ音楽・演劇・現代アートが融合作曲家の中堀海都さんに聞く （作曲家中堀海都さん）「いままでだれ