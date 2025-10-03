南海トラフ巨大地震の発生を想定しての訓練です。山口県周防大島町の中学校で3日、地域の住民らも交えた防災訓練が行われました。大島中学校で行われた防災訓練には生徒や地域住民ら約160人が参加し簡易テントや簡易トイレなど避難所の開設に挑戦しました。南海トラフ巨大地震が発生した際、周防大島町では最大で、震度6弱の地震が想定されています。災害時、大島中学校の体育館は避難所に指定されていて実際の動きを体験してもら