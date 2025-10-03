■台風21号(マットゥモ) 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2025年10月3日18時45分発表 3日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯17度20分 (17.3度)東経120度10分 (120.2度)進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)中心気圧    990 hPa中心付近の最大風速 &#16