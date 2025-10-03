株式会社エーモンは、10月4日（土）からAmazonで順次開催される「プライム感謝祭」に参加。事前セールを含めた本セールの期間を通して、自動車の保安用品などを15%OFFで販売する。 対象製品には、当サイトの茂手木秀行さんによる連載「クルマとカメラ、車中泊」でも紹介した停止表示灯「PURPLE SAVER Pro」のほか、バッテリー上がりに対応するジャンプスターターなどが含まれる。 紅