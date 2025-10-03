山口県柳井市でサツマイモにちなんだスイーツなどを販売する『やない～もフェア』が今月11日から始まるのを前に関係者が3日、市長に開催を報告しました。『やない～もフェア』は柳井市で栽培が盛んだったサツマイモにちなんだスイーツや雑貨を市内23の店舗で一斉に販売されるフェアでことしで3回目です。開催を前に観光協会の関係者らが井原市長に今年販売するスイーツなどを紹介しました。さて、そ