2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¡Ø¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÁÚºÚ¡ØÆÚ½Á¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó ¤Ö¤¿½Á¡Ù¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹ー¥×¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÆÚÆù¤ä¿¿º«ÉÛ¡¢Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¡£ÆÚÆù¤Î¥³¥¯¤Èº«ÉÛ¤À¤·¤Î±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¸ý¤Ë¹­¤¬¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£Á¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó Âçº¬¡¦¿Í»²¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¡¢¶ñºàÎÌ¤â