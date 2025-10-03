●ファイントゥデイホールディングス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：11月5日 事業内容：パーソナルケア（ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等） 製品の生産、販売、マーケティング 仮条件決定日：10月20日 想定発行価格：1470円 上場時発行済み株式数：1億1497万5100株 公募：1292万5100株 売り出し：1581万8700株 オーバ&#12540