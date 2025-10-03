女優の山本美月（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との悲しい別れを報告した。山本は「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい。私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」とつづり、「こつめ」の愛くるしい写真などを投稿した。さらに「長い間、いつも私のそばにいてくれたかけがえのない存在で