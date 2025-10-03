顔にまで傷を負ったボロボロの状態で保護された小さな子猫。保護から3日目で見せた愛情が伝わった瞬間に、感動の声が寄せられています。 話題となった投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「可愛いな～♡」「ママさんの愛情の賜物ですね」「無事に元気に育ちますように」といったコメントが国内外から寄せられました。 【動画：『傷だらけでボロボロの子猫』を緊急で保護したら…】 保護3日目の変化 YouTubeチ