来年1月に行われる大学入学共通テストの出願受付が3日午後5時に締め切られました。来年1月17日、18日に行われる大学入学共通テストの出願は、今回の出願から各受験生がオンライン上の専用サイトから受験科目や受験料の支払い方法などを登録する形に変わりました。出願は先月16日から始まり、3日午後5時に締め切られました。出願総数は49万1272人で昨年より6704人増加しました。内訳では、来年春に高等学校などを卒業見込みの現役生