テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。慶應大学卒業の令和ロマン・松井ケムリは「あんまり大きい声では言えないんですけど。ちょっと上の世代の人って。大卒の芸人を敵視しすぎじゃないですか？」と小声で訴えた。ケンドーコバヤシは「これはね…。敵視じゃないんやけど。俺らのとき