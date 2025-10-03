お笑いコンビ・バッテリィズが、3日放送のABCテレビのバラエティ番組『漫才のDENDO』(25:34〜26:59)に出演する。『漫才のDENDO』＝ABCテレビ提供数々の師匠によって受け継がれてきた上方漫才のDNAを継承する上方漫才界の今を、中田カウスの目を通して紹介する同番組。今回は、2014年の発足から10周年を迎えた「上方漫才協会」に所属する東西4組の若手、コットン、タイムキーパー、トット、バッテリィズが登場。漫才界の未来を担