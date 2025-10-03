【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の瀬戸康史、女優の山本美月が10月3日、それぞれのInstagramを更新。愛犬との別れを報告した。【写真】山本美月、愛犬との2ショット◆瀬戸康史＆山本美月夫妻、愛犬との別れ報告山本は「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい」とし「私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と