来年１月デビューする新型の２０００系電車。円形をモチーフにした外観が特徴（京王電鉄提供）京王電鉄は、新型の２０００系電車を来年１月から運行開始すると発表した。ベビーカーや車椅子でも利用しやすいよう、車内に座席のない大型フリースペースを設置し「ひだまりスペース」と命名。外観は円をモチーフにしており、優しさや安心感を表現した。当初デビューするのは１０両１編成で、１月３１日から京王線や相模原線で運行