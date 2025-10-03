日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集のタイトルが「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）に決定し、表紙4パターンが3日、解禁された。通常版の表紙はくるりと振り向いてほほ笑みかけるポニーテールのショット。紀伊國屋書店限定版はタイトなシルエットのモノトーンワンピースでドレスアップした。SonyMusicShop限定版はかれんなお花とのツーショット。＠Loppi・HMV限定版にはニットのほっかむりをつけたキュートな1枚