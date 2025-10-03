ÇÐÍ¥¡¦¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯10·î2Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¶Ì¾ë¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤éNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¤¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü