モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が３日、自身のインスタグラムを更新。テレビ番組のロケを行ったことを報告した。 【写真】ノースリのモコモコした姿もまぶしいです！ 「明日4日(土)10:25～フジテレビ『最強LINEグループ旅』に出演します！」と投稿。「大沢あかねさん、小瀧望さんと檜原村を旅したよーん！変わった組み合わせだけど、すごく楽しいロケになった」