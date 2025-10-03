９月３０日、河南省洛陽市宜陽県の洛水昌谷風景区に停泊する電動ボート。（ドローンから、鄭州＝新華社配信／趙乾輝）【新華社鄭州10月3日】中国河南省洛陽市では国慶節と中秋節の連休期間（1〜8日）中、電力設備の高度化やグリーンエネルギー転換、エコ体験の革新を打ち出したオール電化民宿が観光客の人気を集め、「環境配慮型の旅」の新たな選択肢となっている。河南省洛陽市欒川（らんせん）県の九尾仙踪リゾートエリアの民