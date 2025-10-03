タレントの林ゆめが、3日にインスタグラムを更新し、かわいらしい浴衣姿を公開した。【写真】足湯を楽しむ姿も林ゆめの浴衣姿がかわいい！（5枚）HTB北海道テレビの『ゆきおんな温泉行き』に出演したことを報告した林。オフショットとして、浴衣姿で足湯を楽しむ姿などを公開している。「静かな温泉、ほっとする料理。全部が心に沁みた旅でした」と収録を振り返り、「見てくれたら一緒に癒されると思う」と呼びかける林に