対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』（iOS／Android／Webブラウザ／Windows）のYouTubeチャンネルにて、TVアニメ『銀魂』とのコラボアニメが公開された。【動画】銀さんたちと一姫が万事屋で麻雀対決コラボアニメの制作を手掛けたのは、『銀魂』アニメーション制作元であるBN Pictures。12分にも及ぶ大ボリュームのアニメでは、『雀魂-じゃんたま-』の一姫と、坂田銀時を始めとした『銀魂』メンバーがおなじみの万事屋で麻雀