中島美嘉が、今年5月11日に韓国・ソウルで開催したライブ『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL』より、「GLAMOROUS SKY」のライブ映像をYouTubeで公開した。【ライブ写真多数】いろんな衣装でファンを魅了…！ソウル公演のステージショット「GLAMOROUS SKY」は、2005年公開の映画『NANA』の主題歌として、“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義でリリースされたロックナンバー。原作の矢沢あいが作詞、HYDEが作曲を手がけ