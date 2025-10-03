俳優の綾瀬はるか、佐野勇斗（M!LK）、寺西拓人（timelesz）が3日、都内で開催された「ベンザブロック プレミアムDX」新製品発表会に登場。寺西は2025年のうちに一人飲みに挑戦したいと明かした。【写真】ドラマ『ひとりでしにたい』でも共演し、仲良しな綾瀬はるか＆佐野勇斗14年目のCM出演となった綾瀬は「風邪をひいた時に、いつもお世話になっている常備薬です」と語り、撮影については「今年は特に、広いスタジオで撮った