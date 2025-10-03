西広島バイパスの延伸に伴い、3日から国道2号の上下線で終日車線規制が始まりました。工事は西区観音本町から中区平野町までの2.3キロ。車線規制は広島市役所前から西に約600メートルの区間です。■宮脇キャスター「広島市中区舟入です。国道2号上りはこの先から車線規制が行われます。朝の時間帯で交通量は多いですが比較的スムーズに車は流れている印象です」上りは、3日初めて日中の規制が始まりました。日本