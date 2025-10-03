専用の意匠が採用された「歴代初の新グレード」2025年9月19日に日産は新型「ルークス」を正式発表しました。同車の一部情報はすでに同年8月に先行公開されていましたが、正式発表であらためてグレード構成や価格などの詳細が明らかにされました。【画像】超カッコイイ！ これが歴代初グレードの日産「新型“軽ワゴン”」です！（30枚以上）さらに、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、新型ルークスをベースと