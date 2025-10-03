10月23日に告示、11月9日に投開票される広島県知事選の動きです。県内の労働組合で構成される「連合広島」が、新人の横田美香氏を推薦する方針を決めました。3日夕方、広島市内で開かれた連合広島の会合に前副知事で新人の横田美香氏が出席しました。県議会では連合広島系会派・民主県政会が横田氏の支援を決めています。三役が参加した3日の会合では、横田氏の推薦に異論は出ず、後日正式決定するということです。■広島県知事選