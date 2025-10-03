◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・牧原大成内野手が５回１死一、二塁の第３打席で今季４４３打席目となり、プロ１５年目で初のシーズン規定打席に到達した。二塁前にバント安打を決めて打率３割４厘はリーグ唯一の３割打者。ライバルの柳町らを大きく引き離しており、育成出身の初の首位打者の可能性が高くなった。２０１０年の育成ドラフト５位で入団した３２歳。２０２２